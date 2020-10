Serie A: Milan per la quinta sulla Roma, Juventus in cerca di riscatto contro il Verona (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Roma 23 ottobre 2020) - Rossoneri (2,20) favoriti di misura nel match contro i giallorossi (3,27); Juventus (1,34) a caccia di punti preziosi contro l'Hellas Verona (9,00) Roma, 23 ottobre 2020 – La quinta giornata di campionato di Serie A farà da scenario al big match tra Milan (2,20) e Roma (3,27). Il Diavolo, reduce dalla vittoria contro l'Inter, è l'unica squadra in campionato a punteggio pieno e gode dell'appoggio del 43% dei tifosi. La Roma che, sconfitta a tavolino con il Verona a parte, non hai mai perso e viene appoggiata, invece, dal 29% dei supporter. Gli analisti di Planetwin365 anticipano un risultato esatto di 2-1 (9,02) e un match che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) (23 ottobre 2020) - Rossoneri (2,20) favoriti di misura nel matchi giallorossi (3,27);(1,34) a caccia di punti preziosil'Hellas(9,00), 23 ottobre 2020 – Lagiornata di campionato diA farà da scenario al big match tra(2,20) e(3,27). Il Diavolo, reduce dalla vittorial'Inter, è l'unica squadra in campionato a punteggio pieno e gode dell'appoggio del 43% dei tifosi. Lache, sconfitta a tavolino con ila parte, non hai mai perso e viene appoggiata, invece, dal 29% dei supporter. Gli analisti di Planetwin365 anticipano un risultato esatto di 2-1 (9,02) e un match che ...

