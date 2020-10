Serie A, altra grande rimonta del Sassuolo sotto la nebbia: Torino ripreso, finisce 3-3 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Partita con un finale pieno di emozioni al Mapei Stadium, con il Sassuolo che in un minuto recupera due reti al Torino e inchioda il risultato sul 3-3. Nel Torino segnano Linetty, Belotti e Lukic, per De Zerbi a segno Djuricic, Chiriches e Caputo.LA PARTITAcaption id="attachment 1041339" align="alignnone" width="1024" Sassuolo Torino, getty images/captioncaption id="attachment 1041341" align="alignnone" width="1024" Sassuolo Torino, getty images/captionIl Torino doveva dare una svolta a questo campionato e in qualche modo ci è riuscito. sotto la fittissima nebbia del Mapei Stadium, il i ragazzi di mister Marco Giampaolo hanno approcciato bene la gara, meglio del Sassuolo di De Zerbi che vive ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Partita con un finale pieno di emozioni al Mapei Stadium, con ilche in un minuto recupera due reti ale inchioda il risultato sul 3-3. Nelsegnano Linetty, Belotti e Lukic, per De Zerbi a segno Djuricic, Chiriches e Caputo.LA PARTITAcaption id="attachment 1041339" align="alignnone" width="1024", getty images/captioncaption id="attachment 1041341" align="alignnone" width="1024", getty images/captionIldoveva dare una svolta a questo campionato e in qualche modo ci è riuscito.la fittissimadel Mapei Stadium, il i ragazzi di mister Marco Giampaolo hanno approcciato bene la gara, meglio deldi De Zerbi che vive ...

