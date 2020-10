Sergio Muniz cambia vita | la rivoluzione portata da Morena

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo dimenti per, ed è tutto grazie alla fidanzata. Scopriamo insieme tutto quello che è successo. Aria di grosse novità per. L’uomo sta infatti stravolgendo la propria, ed il merito è della fidanzata. Sembrerebbe proprio che i due, affiatati ed innamoratissimi, stiano vivendo insieme la loro storia …

Cincina82 : @taleequaleshow Speriamo che questa settimana Sergio Muñiz abbia il punteggio giusto di parte della giuria perché l… - fyrewinter : Ah ma domani è già giovedì quindi domani è venerdì e vedo Sergio Muniz ??? - giampiero661MJ : RT @taleequaleshow: La miglior performance di #SergioMuniz? Ecco il video: - taleequaleshow : La miglior performance di #SergioMuniz? Ecco il video: - fyrewinter : E quindi venerdi con Sergio Múñiz fatto, sabato con Paul fatto, domenica con Linus, due volte Serge e pure George fatta -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Muniz

ViaggiNews.com

Tempo di cambiamenti per Sergio Muniz, ed è tutto grazie alla fidanzata Morena. Scopriamo insieme tutto quello che è successo. Aria di grosse novità per Sergio Muniz. L’uomo sta infatti stravolgendo ...Pago, Barbara Cola o Virginio: chi vincerà la decima edizione di Tale e Quale Show? Questa sera, a partire dalle 21:25 su Rai 1, andrà in onda la finale in cui verrà decretato il trionfatore. Pago che ...