Se Trump lascia a Biden i panni del cowboy (di Gaetano Vaudo)

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (di, docente di Public Speaking all’Università Cattolica del Sacro Cuore, regista e consulente Newton Spa)“I will take care of this, I’ll end this…” dice un determinato Joeguardando direttamente negli occhi i milioni di americani in ascolto nei primi minuti del secondo e ultimo dibattito pre-elettorale per la presidenza degli Stati Uniti. L’argomento affrontato in questa prima fase del colloquio è la crisi scatenata dal Covid. I temi sono, dunque, la malattia, la morte. Due concetti con cui chiunque di noi fa fatica a relazionarsi, ma che mettono specialmente in risalto il sapore di inadeguatezza chein bocca questo secondo match a chi lo osserva da oltre oceano.Pensiamo a noi Italiani. Non siamo abituati a vedere Conte arrivare in conferenza ...