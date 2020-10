Scuola, Fontana conferma la didattica a distanza per le scuole superiori in Lombardia (Di venerdì 23 ottobre 2020) MILANO – Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, nonostante la contrarieta’ della maggior parte dei sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi, conferma l’ordinanza che prevede la didattica a distanza per le scuole superiori da lunedi’ prossimo, 26 ottobre. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) MILANO – Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, nonostante la contrarieta’ della maggior parte dei sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi, conferma l’ordinanza che prevede la didattica a distanza per le scuole superiori da lunedi’ prossimo, 26 ottobre.

