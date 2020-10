Scuola | bloccate le assunzioni dell’organico Covid per mancanza di fondi I presidi | «Stop in diverse regioni»

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Un errore di calcolo sospende lestraordinarie del personale scolastico. Una circolare inviata dal Ministero dell’Istruzione agli Uffici Scolastici Regionali ha chiesto la sospensione dell’attivazione degli incarichi temporanei del cosiddetto organico«non ancora perfezionato». La motivazione del passo indietro sarebbe, in definitiva, ladi. Ora il Ministero dovrà fare un passaggio con il Mef per capire quanti soldi ci sono davvero a disposizione, ma intanto arrivano glipreventivi. A salvarsi sarebbero solo le scuole nelle province che li hanno già nominati. Per il resto, niente piùa tempo determinato....