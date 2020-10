Scomunicato Vlasic, padre spirituale dei veggenti di Medjugore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gabriele Laganà Tomislav Vlasic, che aveva aperto una comunità nel Bresciano, è stato Scomunicato con un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede Tomislav Vlasic, ex padre spirituale dei veggenti di Medjugore, è stato Scomunicato con un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede. La decisione è stata comunicata al vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada in quanto Vlasic a Ghedi, località nel Bresciano, ha realizzato con la sua collaboratrice Stefania Caterina, la casa santuario "Fortezza dell'Immacolata" che è centro della Chiesa di Gesù Cristo dell'Universo. Si tratta di una realtà cosiddetta new age, convinta dell’esistenza della ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gabriele Laganà Tomislav, che aveva aperto una comunità nel Bresciano, è statocon un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede Tomislav, exdeidi, è statocon un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede. La decisione è stata comunicata al vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada in quantoa Ghedi, località nel Bresciano, ha realizzato con la sua collaboratrice Stefania Caterina, la casa santuario "Fortezza dell'Immacolata" che è centro della Chiesa di Gesù Cristo dell'Universo. Si tratta di una realtà cosiddetta new age, convinta dell’esistenza della ...

Agenzia_Ansa : Scomunicato #Vlasic, ex guida spirituale dei 'veggenti' di #Medjugorje #ANSA - GRIS_Italia : Scomunicato Vlasic, ex guida spirituale veggenti Medjugorje - Ultima Ora - ANSA - newsfresche : Scomunicato Vlasic, ex guida spirituale veggenti Medjugorje. Aveva aperto una comunità nel Bresciano - r_baiamonte : RT @repubblica: Scomunicato Vlasic, era il padre spirituale dei veggenti di Medjugorje - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: ++ Scomunicato Vlasic, ex padre spirituale dei veggenti di #Medjugorje -