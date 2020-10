Scomunicato Vlasic | ex guida spirituale veggenti Medjugorje

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - BRESCIA, 23 OTT - La Congregazione per la Dottrina della Fede ha emesso un decreto di scomunica nei confronti di Tomislav, diventato famoso per essere il 'padre' dei sei ...

(ANSA) - BRESCIA, 23 OTT - La Congregazione per la Dottrina della Fede ha emesso un decreto di scomunica nei confronti di Tomislav Vlasic, diventato famoso per essere il 'padre spirituale' dei sei ...«Ha violato i precetti imposti dal Vaticano». Per anni fu al fianco dei sei ragazzini che nel 1981 cominciarono a riferire di vedere ogni giorno la Madonna ...