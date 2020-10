Sciopero della fame: ecco come Battisti chiede rinvio della pena (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cesare Battisti rifiuta visite mediche e chiede a gran voce i domiciliari, con rinvio dell'ergastolo per motivi di salute. Problemi di salute per Cesare Battisti: chiesti i domiciliari su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cesarerifiuta visite mediche ea gran voce i domiciliari, condell'ergastolo per motivi di salute. Problemi di salute per Cesare: chiesti i domiciliari su Notizie.it.

TgrRai : RT @TgrVeneto: #Vicenza #Cobas. #Sciopero nazionale #logistica. Assemblea nel piazzale della Ups. Il carico di lavoro è aumentato, l'esposi… - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: #Vicenza #Cobas. #Sciopero nazionale #logistica. Assemblea nel piazzale della Ups. Il carico di lavoro è aumentato, l'esposi… - TgrVeneto : #Vicenza #Cobas. #Sciopero nazionale #logistica. Assemblea nel piazzale della Ups. Il carico di lavoro è aumentato,… - 273_333 : RT @VivianaDesio: @PSchioppa Come scioperano i conducenti dei bus in Giappone: continuano a lavorare ma i passeggeri non pagano Perché lo… - cardinale_anna : RT @VivianaDesio: @PSchioppa Come scioperano i conducenti dei bus in Giappone: continuano a lavorare ma i passeggeri non pagano Perché lo… -