Scandalo Vaticano, ecco per cosa è indagato il cardinale Angelo Becciu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giuseppe Aloisi Dalla birra all'accoglienza dei migranti: la magistratura adesso indaga sui bonifici ai fratelli di Becciu. Il cardinale ha già respinto ogni accusa La notizia era nell'aria, ma ora c'è qualche certezza in più: il cardinale Angelo Becciu - l'alto ecclesiastico che è stato privato di alcune facoltà derivanti dalla porpora - è indagato per peculato. Trattasi di accuse che il consacrato sardo ha già respinto mediante conferenze stampa. Ma la questione, in termini inchiestistici, è andata avanti. Papa Francesco è stato irreprensibile: qualcuno confida nel fatto che Bergoglio cambi idea ma, nel caso le cose dovessero restare come sono adesso, Becciu non parteciperà al prossimo ...

