Sassuolo Torino LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sassuolo e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Mapei Stadium, Sassuolo e Torino si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Sassuolo Torino 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Torino 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra, risultato,Al Mapei Stadium,si affrontano nelvalido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

SassuoloUS : Sul nostro sito ufficiale puoi leggere il match program di #SassuoloTorino ??? Scaricalo da - P0IVS0N : dico vabbè mi consolo guardando la partita ma c'è un sassuolo-torino di merda che faccio prima a spararmi - EastHullPete : @joshbatty1995 Sassuolo v Torino on Freeport 422 - gwan_white : Serie A Over 1.25 -125 Sassuolo vs Torino - jo_prono : #SerieA ???? ?? Sassuolo - Torino ?? Caputo buteur ?? 1,92 sur Winamax #TeamParieur -