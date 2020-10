Sassuolo-Torino, le probabili formazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sassuolo e Torino inaugureranno la 5^ giornata di Serie A con l’anticipo in programma stasera alle 20.45. Di seguito le probabili formazioni del match di stasera: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi. Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Giampaolo. Foto: Twitter ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 ottobre 2020)inaugureranno la 5^ giornata di Serie A con l’anticipo in programma stasera alle 20.45. Di seguito ledel match di stasera:(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi.(4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Giampaolo. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

