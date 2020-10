Sassuolo-Torino: le probabili formazioni del match (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alle 20,45 torna la Serie A: al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Torino. Ecco le probabili formazioni delle due squadre Stati d’animo opposti e la voglia di portare a casa i 3 punti a ogni costo: Sassuolo-Torino è l’anticipo del venerdì che mette di fronte la voglia di riscatto degli uomini di Giampaolo e la fame da alta classifica dei neroverdi. Al Mapei Stadium va in scena anche la sfida tra il dogmatismo del tecnico del Toro e l’inventiva dell’ormai acclamato De Zerbi. Qui Sassuolo Conferme per l’11 che scenderà in campo questa sera: alle spalle dell’insostituibile Ciccio Caputo giocheranno Berardi, Djuricic e Traoré. Attenzione alla mina vagante Defrel che scalpita per un posto in attacco. La mediana a ... Leggi su zon (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alle 20,45 torna la Serie A: al Mapei Stadium si gioca. Ecco ledelle due squadre Stati d’animo opposti e la voglia di portare a casa i 3 punti a ogni costo:è l’anticipo del venerdì che mette di fronte la voglia di riscatto degli uomini di Giampaolo e la fame da alta classifica dei neroverdi. Al Mapei Stadium va in scena anche la sfida tra il dogmatismo del tecnico del Toro e l’inventiva dell’ormai acclamato De Zerbi. QuiConferme per l’11 che scenderà in campo questa sera: alle spalle dell’insostituibile Ciccio Caputo giocheranno Berardi, Djuricic e Traoré. Attenzione alla mina vagante Defrel che scalpita per un posto in attacco. La mediana a ...

