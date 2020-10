Sassuolo-Torino | è sfida tra Caputo e Belotti | le scelte ufficiali di De Zerbi e Giampaolo

Leggi su mediagol

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Al via la quinta giornata di Serie A.Con l'anticipo tratorna finalmente il campionato, dopo la settimana caratterizzata dalle sfide europee che hanno coinvolto anche diverse squadre italiane. Le due formazioni sono alla ricerca di tre punti fondamentali, con una situazione in classifica diametralmente opposta. La compagine neroverde non ha ancora mai perso in questa nuova stagione, ottenendo tre successi e un pareggio al primo turno contro il Cagliari. I granata, invece, non hanno ancora mai trovato il successo e sono attualmente all'ultimo posto della classifica anche se - dato da non sottovalutare - c'è ancora da recuperare la gara contro il Genoa rinviata a mercoledì 4 novembre.Spadafora: “Non so se riusciremo a concludere la Serie A. CR7? Questi campioni si sentono al di sopra di ...