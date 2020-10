Sassuolo Torino 0-0 LIVE: grandissima parata di Consigli su Verdi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sassuolo e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Mapei Stadium, Sassuolo e Torino si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Torino 0-0 MOVIOLA 9′ Occasione Verdi – Il numero 24 approfitta di un errore di Maxime Lopez, grandissima uscita di Consigli con la gamba alta che salva il Sassuolo. 5′ Colpo di testa Ferrari – Calcio d’angolo per i neroVerdi, colpo di testa del difensore e palla alta. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 9′ Occasione– Il numero 24 approfitta di un errore di Maxime Lopez,uscita dicon la gamba alta che salva il. 5′ Colpo di testa Ferrari – Calcio d’angolo per i nero, colpo di testa del difensore e palla alta. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE...

SassuoloUS : Sul nostro sito ufficiale puoi leggere il match program di #SassuoloTorino ??? Scaricalo da - CB96_x : Sassuolo vs Torino Is In The Maddest Fog ?? - Ermis_K : LIVE BET (Italy - Serie A) Sassuolo - Torino (0-0, 18') over 2.5 @ 1.88 x 10un (Bet365) - Angelo69180228 : Bello vedere Sassuolo-Torino, e non vedere un cazzo quando attacca il Torino - aylaf__ : RT @StrowmanDr: Sassuolo-Torino si sta giocando a Silent Hill -