Sassuolo, Carnevali: “Vogliamo maturare e mantenere la rosa giovane” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Stasera vedremo all’opera Maxime Lopez: speriamo che sia in continuità con tutte le operazioni di mercato fatte negli ultimi anni. Quest’anno abbiamo cambiato pochissimo la nostra rosa: la volontà della società è quella di crescere e di maturare ma, allo stesso tempo, di mantenere l’età media della squadra giovane”. Così, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal via di Sassuolo-Torino, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club emiliano. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Stasera vedremo all’opera Maxime Lopez: speriamo che sia in continuità con tutte le operazioni di mercato fatte negli ultimi anni. Quest’anno abbiamo cambiato pochissimo la nostra: la volontà della società è quella di crescere e dima, allo stesso tempo, dil’età media della squadra giovane”. Così, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal via di-Torino, Giovanni, amministratore delegato del club emiliano.

marinabeccuti : Sassuolo, Carnevali: 'Non abbiamo ceduto alle tentazioni. Il Toro ci aveva chiesto un paio di giocatori' - Torinogranatait : Sassuolo, Carnevali: 'Non abbiamo ceduto alle tentazioni. Il Toro ci aveva chiesto un paio di giocatori' - sportface2016 : #Sassuolo, #Carnevali: 'Vogliamo maturare e mantenere la rosa giovane' #SassuoloTorino - junews24com : Carnevali (ad Sassuolo): «Quest'anno tutti possono mettersi in mostra» - - zazoomblog : Sassuolo Carnevali: «Fiduciosi su Maxime Lopez. Il club vuole crescere» - #Sassuolo #Carnevali: #«Fiduciosi -