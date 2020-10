Sara e Marti Il Film | su Disney+ in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà l'estate tra la fine della prima e l'inizio della seconda stagione il periodo in cui si svolge- Il, disponibile dasu Disney Plus. Arriva dasu Disney Plus iniltratto dalla serie tv, lo show tutto italiano che segue le storie della vita quotidiana di(Aurora Moroni) e(Chiara del Francia), le due sorelle trasferitesi da Londra a Bevagna per seguire il padre, Valerio. Sarà l'estate che scorre tra la fine della prima e l'inizio della seconda stagione della serie televisiva, il periodo in cui si snoda la trama di- Il, e che segna la prima volta di ...