Sanzione da 400 euro a giovani privi di mascherine davanti a scuola (Di venerdì 23 ottobre 2020) È scattata una multa da 400 euro per alcuni ragazzi sorpresi senza mascherina dagli agenti della polizia locale all'ingresso della scuola. La polizia multa ragazzi davanti a scuola senza mascherina su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) È scattata una multa da 400per alcuni ragazzi sorpresi senza mascherina dagli agenti della polizia locale all'ingresso della. La polizia multa ragazzisenza mascherina su Notizie.it.

