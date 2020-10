Sant’Antimo | ricercato da tre anni pubblica foto sui social | arrestato mentre beve una birra

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Forse non credeva di essere spiato sui. E invece i carabinieri monitoravano la sua attività su Facebook. Così sono riusciti a rintracciarlo dopo tredi latitanza. In manette è finito così Ernesto Castaldo, 40enne di Sant’Antimo. Sant’Antimo,suiIrreperibile per quasi tre, Castaldo ha continuato a postare … L'articolo Sant’Antimo,da tresuiunaTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.