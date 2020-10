Salvini e le prossime misure: “Il governo non faccia da solo, sediamoci a un tavolo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Il governo non decida da solo le prossime misure per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Lo chiede il leader della Lega Matteo Salvini, in un messaggio al Festival del Lavoro, dicendo: “Non fate da soli, mettiamoci intorno a un tavolo, Lega e centrodestra rappresentano la maggioranza degli italiani e si fanno da sempre portavoce del mondo produttivo, dobbiamo essere tempestivi per mettere in rete le idee migliori e applicarle tempestivamente”. E ancora, prosegue Salvini: “Il governo deve semplificare e partire dagli errori commessi per dare soluzioni che facciano convivere le esigenze delle imprese, che hanno subito danni gravissimi e di cui deve essere garantita la sopravvivenza, e dei lavoratori: sulla cassa integrazione e sugli altri ammortizzatori, su tirocini e apprendistati, sui voucher, sullo smart-working (che non può trasformarsi in un “no working”), sul blocco dei licenziamenti”. Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Il governo non decida da solo le prossime misure per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Lo chiede il leader della Lega Matteo Salvini, in un messaggio al Festival del Lavoro, dicendo: “Non fate da soli, mettiamoci intorno a un tavolo, Lega e centrodestra rappresentano la maggioranza degli italiani e si fanno da sempre portavoce del mondo produttivo, dobbiamo essere tempestivi per mettere in rete le idee migliori e applicarle tempestivamente”. E ancora, prosegue Salvini: “Il governo deve semplificare e partire dagli errori commessi per dare soluzioni che facciano convivere le esigenze delle imprese, che hanno subito danni gravissimi e di cui deve essere garantita la sopravvivenza, e dei lavoratori: sulla cassa integrazione e sugli altri ammortizzatori, su tirocini e apprendistati, sui voucher, sullo smart-working (che non può trasformarsi in un “no working”), sul blocco dei licenziamenti”.

