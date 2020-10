Salvini: accusa la Cina per il coronavirus. E’ l’unica economia che cresce (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le menzogne del regime cinese hanno portato a questo disastro e nessuno mi toglie il dubbio che sia stato voluto, cercato e calcolato, ha detto Salvini Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le menzogne del regime cinese hanno portato a questo disastro e nessuno mi toglie il dubbio che sia stato voluto, cercato e calcolato, ha detto

E’ stato voluto? Non lo so ma sicuramente le menzogne del regime cinese hanno portato a questo disastro e nessuno mi toglie il dubbio che sia stato voluto, cercato e calcolato». Lo ha detto Matteo ...

Libia, le accuse di Saviano, i silenzi del Pd

La grande dannazione della Libia: il petrolio. La Libia non ha semplicemente tanto petrolio, ma il miglior petrolio che possa esistere, perché non va raffinato e questo abbatte i costi.

