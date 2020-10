Salvamamme: Open Fiber a sostegno delle famiglie fragili con assistenza per 150 neonati (Di venerdì 23 ottobre 2020) Incontro dell’AD dell’azienda, Elisabetta Ripa, con neomamme e volontari nella sede di Via Ramazzini L’AD dell’Azienda Open Fiber, Elisabetta Ripa, e il suo management, insieme a Pierluigi Sassi, presidente Associazione Impresa Sant’Annibale, hanno voluto incontrare operatori, volontari e le mamme dell’Associazione Salvamamme per un trascorrere un pomeriggio di consegne speciali di pacchi dono con alimenti, vestiario caldo per le famiglie e soprattutto il necessario per i piccoli neo arrivati venuti alla luce durante il lockdown o che si aprono al mondo in questi giorni difficili, con mamma e papà ancora fragili e impotenti di fronte alla crisi. Entro la fine di ottobre saranno sostenuti più di 150 neonati e tanti altri ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Incontro dell’AD dell’azienda, Elisabetta Ripa, con neomamme e volontari nella sede di Via Ramazzini L’AD dell’Azienda, Elisabetta Ripa, e il suo management, insieme a Pierluigi Sassi, presidente Associazione Impresa Sant’Annibale, hanno voluto incontrare operatori, volontari e le mamme dell’Associazioneper un trascorrere un pomeriggio di consegne speciali di pacchi dono con alimenti, vestiario caldo per lee soprattutto il necessario per i piccoli neo arrivati venuti alla luce durante il lockdown o che si aprono al mondo in questi giorni difficili, con mamma e papà ancorae impotenti di fronte alla crisi. Entro la fine di ottobre saranno sostenuti più di 150e tanti altri ...

