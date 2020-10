Sale ancora la curva dei contagi. Oltre 19mila casi e 91 morti in 24 ore. Più di mille ricoverati nelle terapie intensive. Novemila nuovi positivi tra Lombardia, Campania e Piemonte (Di venerdì 23 ottobre 2020) ancora in crescita i contagi in Italia. nelle ultime 24 ore i nuovi positivi toccano il numero record di 19.143 (ieri erano stati 16.079) a fronte di 182.032 tamponi contro i 170.392 di ieri. Si riduce il numero dei decessi: 91 contro i 136 della giornata precedente. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, crescono di 16.700 unità portando il totale a 186.002. Salgono a 261.808 (+2.352) i guariti. I ricoverati nei reparti ordinari, con sintomi, sono 9.694 (+855), 1.049 (+57) quelli in terapia intensiva. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, asintomatiche o con sintomi lievi, sono 174.404 (+15.788). Le regioni con il maggior numero di nuovi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020)in crescita iin Italia.ultime 24 ore itoccano il numero record di 19.143 (ieri erano stati 16.079) a fronte di 182.032 tamponi contro i 170.392 di ieri. Si riduce il numero dei decessi: 91 contro i 136 della giornata precedente. Gli attualmente, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, crescono di 16.700 unità portando il totale a 186.002. Salgono a 261.808 (+2.352) i guariti. Inei reparti ordinari, con sintomi, sono 9.694 (+855), 1.049 (+57) quelli in terapia intensiva. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, asintomatiche o con sintomi lievi, sono 174.404 (+15.788). Le regioni con il maggior numero di...

Ultime Notizie dalla rete : Sale ancora Coronavirus, sale ancora il numero dei positivi in Liguria: +75 in Asl1 Imperiese Riviera24 Coronavirus, 105 nuovi casi nel Ragusano: ancora Vittoria e Ragusa le più colpite

Sono 105 i nuovi contagiati da Covid 19 e posti in isolamento domiciliare nel Ragusano. Sale a 571 il numero complessivo, + 105 appunto, rispetto ai 466 di ieri a cui si aggiungono anche venti ...

Coronavirus, sale ancora il numero dei positivi in Liguria: +75 in Asl1 Imperiese

E' salito a quattro il numero di regioni italiane inserite dalla Svizzera nella lista dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da coronavirus: oltre alla Liguria, l'Ufficio federale della ...

