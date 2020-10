Rugby, Sei Nazioni: l’Italia in Irlanda alla ricerca della vittoria perduta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Torna il Rugby internazionale, torna il Guinness Sei Nazioni, e tornano in campo gli azzurri di Franco Smith che affronteranno l’Irlanda a Dublino sabato pomeriggio. Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo i tre ko nei primi turni del torneo e dopo una striscia negativa nel Sei Nazioni che ormai dura dal 28 febbraio 2015, quando l’Italia espugnò Edimburgo. Da allora, però, nel Torneo continentale sono arrivate 25 sconfitte consecutive, un record negativo che Franco Smith vorrebbe interrompere già quest’autunno, anche se gli impegni contro l’Irlanda a Dublino e l’Inghilterra a Roma appaiono quasi proibitivi per una squadra azzurra in piena ristrutturazione dopo l’arrivo del tecnico sudafricano. E Franco Smith scommette sui giovani per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Torna ilinternazionale, torna il Guinness Sei, e tornano in campo gli azzurri di Franco Smith che affronteranno l’a Dublino sabato pomeriggio. Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo i tre ko nei primi turni del torneo e dopo una striscia negativa nel Seiche ormai dura dal 28 febbraio 2015, quando l’Italia espugnò Edimburgo. Da allora, però, nel Torneo continentale sono arrivate 25 sconfitte consecutive, un record negativo che Franco Smith vorrebbe interrompere già quest’autunno, anche se gli impegni contro l’a Dublino e l’Inghilterra a Roma appaiono quasi proibitivi per una squadra azzurra in piena ristrutturazione dopo l’arrivo del tecnico sudafricano. E Franco Smith scommette sui giovani per il ...

