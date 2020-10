Rugby, Sei Nazioni femminile: l’Italia in Irlanda dopo mesi di stop (Di venerdì 23 ottobre 2020) Torna il Rugby internazionale, torna il Guinness Sei Nazioni, e torna in torneo femminile, con i recuperi dei match saltati tra febbraio e marzo per l’emergenza Covid-19. E tornano in campo le azzurre di Andrea Di Giandomenico che affronteranno l’Irlanda a Donnybrook dopo mesi di inattività. Lo stop ai campionati nazionali e la difficoltà a riprendere l’attuale stagione, infatti, ha costretto le rugbiste italiane a un lungo stop e Furlan e compagne sono chiamate a trovare il massimo della forma quando scenderanno in campo sabato alle ore 18.30 locali (19.30 in Italia, diretta Eurosport Player e differita alle 22.30 su Eurosport 2). L’Italia arriva da un successo e un ko nei primi due turni del Torneo e punta a fare ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Torna ilinternazionale, torna il Guinness Sei, e torna in torneo, con i recuperi dei match saltati tra febbraio e marzo per l’emergenza Covid-19. E tornano in campo le azzurre di Andrea Di Giandomenico che affronteranno l’a Donnybrookdi inattività. Loai campionati nazionali e la difficoltà a riprendere l’attuale stagione, infatti, ha costretto le rugbiste italiane a un lungoe Furlan e compagne sono chiamate a trovare il massimo della forma quando scenderanno in campo sabato alle ore 18.30 locali (19.30 in Italia, diretta Eurosport Player e differita alle 22.30 su Eurosport 2). L’Italia arriva da un successo e un ko nei primi due turni del Torneo e punta a fare ...

