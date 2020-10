Rugby, Pro14 2020-2021: Leinster-Zebre 63-8. La squadra italiana travolta nella terza giornata (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Pro 14 di Rugby continua con la terza giornata della stagione 2020-2021: le Zebre, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, escono ancora una volta battute e senza punti dopo una partita senza storia in casa del Leinster, che invece centra vittoria e bonus offensivo, imponendosi con lo score di 63-8. Nel primo tempo i padroni di casa centrano già il bonus offensivo: quattro sono infatti le mete del Leinster. Bent apre le danze al 12′, poi al 19′ c’è la marcatura di Sheehan. terza meta di Kearney al 28′, poi O’Brien al 36′ certifica il punto di bonus. Byrne trasforma ogni volta, nel mezzo, al 22′ Pescetto accorcia dalla piazzola. Al riposo si va sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Pro 14 dicontinua con ladella stagione: le, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, escono ancora una volta battute e senza punti dopo una partita senza storia in casa del, che invece centra vittoria e bonus offensivo, imponendosi con lo score di 63-8. Nel primo tempo i padroni di casa centrano già il bonus offensivo: quattro sono infatti le mete del. Bent apre le danze al 12′, poi al 19′ c’è la marcatura di Sheehan.meta di Kearney al 28′, poi O’Brien al 36′ certifica il punto di bonus. Byrne trasforma ogni volta, nel mezzo, al 22′ Pescetto accorcia dalla piazzola. Al riposo si va sul ...

DAZN_IT : Zebre e Leoni di nuovo in campo ?? ?? Leinster-Zebre Rugby Club LIVE dalle 20.35 ?? Benetton Rugby-Scarlets LIVE dall… - Rugbymeet : Zebre Rugby: Jamie Elliott è l'unico straniero della linea dei trequarti delle Zebre. Pescetto e Casilio in mediana… - BizNetWales : Pro14: Benetton v Scarlets (Fri) - Rugbymeet : Benetton Rugby: formazione inedita per gli Scarlets Al Monigo il 3° turno di Guinness Pro14 #BENvSCA… - onrugby_it : Biancoverdi in Pro14: tanti cambi per le assenze internazionali -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Pro14 Rugby - Pro14: le avversarie delle italiane OnRugby Rugby, Pro14 2020-2021: Leinster-Zebre 63-8. La squadra italiana travolta nella terza giornata

Il Pro 14 di rugby continua con la terza giornata della stagione 2020-2021: le Zebre, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, escono ancora una volta battute e senza punti dopo una partita ...

Rugby - Rugby in diretta: il palinsesto tv del weekend ovale

Quindici minuti prima del calcio d’inizio troverei in homepage la notizia contente il player per poter vedere la/le diretta. Tutti e i due i match andranno in diretta sull’app di DAZN. Dal Sei Nazioni ...

Il Pro 14 di rugby continua con la terza giornata della stagione 2020-2021: le Zebre, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, escono ancora una volta battute e senza punti dopo una partita ...Quindici minuti prima del calcio d’inizio troverei in homepage la notizia contente il player per poter vedere la/le diretta. Tutti e i due i match andranno in diretta sull’app di DAZN. Dal Sei Nazioni ...