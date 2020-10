Rugby, Pro14 2020-2021: Benetton-Scarlets 3-10. Veneti combattivi, ma conquistano un solo punto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Pro 14 di Rugby continua con la terza giornata della stagione 2020-2021: il Benetton, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, esce ancora una volta battuto e con un solo punto dopo un incontro generoso, questa volta in casa contro gli Scarlets, che invece centrano la vittoria nel finale, imponendosi con lo score di 3-10. Nel primo tempo la partita è molto chiusa e non si segna a lungo: l’unico capace di muovere il tabellino è Keatley, che a metà frazione, precisamente al 21′, trova dalla piazzola il 3-0 con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa gli ospiti impattano, ancora a metà frazione, per la precisione al 60′, su piazzato con O’Brien. Gli Scarlets però mettono la ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Pro 14 dicontinua con la terza giornata della stagione: il, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, esce ancora una volta battuto e con undopo un incontro generoso, questa volta in casa contro gli, che invece centrano la vittoria nel finale, imponendosi con lo score di 3-10. Nel primo tempo la partita è molto chiusa e non si segna a lungo: l’unico capace di muovere il tabellino è Keatley, che a metà frazione, precisamente al 21′, trova dalla piazzola il 3-0 con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa gli ospiti impattano, ancora a metà frazione, per la precisione al 60′, su piazzato con O’Brien. Gliperò mettono la ...

HighlifeLondon : Pro14: Benetton 3-10 Scarlets - DAZN_IT : Zebre e Leoni di nuovo in campo ?? ?? Leinster-Zebre Rugby Club LIVE dalle 20.35 ?? Benetton Rugby-Scarlets LIVE dall… - Rugbymeet : Zebre Rugby: Jamie Elliott è l'unico straniero della linea dei trequarti delle Zebre. Pescetto e Casilio in mediana… - BizNetWales : Pro14: Benetton v Scarlets (Fri) - Rugbymeet : Benetton Rugby: formazione inedita per gli Scarlets Al Monigo il 3° turno di Guinness Pro14 #BENvSCA… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Pro14 Rugby - Pro14: le avversarie delle italiane OnRugby Rugby, Pro14 2020-2021: Leinster-Zebre 63-8. La squadra italiana travolta nella terza giornata

Il Pro 14 di rugby continua con la terza giornata della stagione 2020-2021: le Zebre, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, escono ancora una volta battute e senza punti dopo una partita sen ...

Rugby - Rugby in diretta: il palinsesto tv del weekend ovale

Quindici minuti prima del calcio d’inizio troverei in homepage la notizia contente il player per poter vedere la/le diretta. Tutti e i due i match andranno in diretta sull’app di DAZN. Dal Sei Nazioni ...

Il Pro 14 di rugby continua con la terza giornata della stagione 2020-2021: le Zebre, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, escono ancora una volta battute e senza punti dopo una partita sen ...Quindici minuti prima del calcio d’inizio troverei in homepage la notizia contente il player per poter vedere la/le diretta. Tutti e i due i match andranno in diretta sull’app di DAZN. Dal Sei Nazioni ...