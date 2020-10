Ronaldo Juventus, retroscena: vicino all’addio, Agnelli aveva accettato (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ronaldo Juventus – Nel clamoroso retroscena dell’ultima finestra di mercato la Juventus avrebbe acconsentito alla partenza di Cristiano Ronaldo. Secondo un retroscena di mercato riportato dai colleghi di ‘Calciomercato.it‘ il campionissimo bianconero, Cristiano Ronaldo, nell’ultima sessione di mercato estiva avrebbe potuto lasciare la Juventus con tanto di benestare della stessa società. Ronaldo Juventus, sfiorato l’addio di CR7 questa estate Infatti quanto si legge nel sondaggio di Calciomercato.it riportato anche da l’Equipe, scrive di una volontà dell’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, di lasciar partire l’attaccante ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Nel clamorosodell’ultima finestra di mercato laavrebbe acconsentito alla partenza di Cristiano. Secondo undi mercato riportato dai colleghi di ‘Calciomercato.it‘ il campionissimo bianconero, Cristiano, nell’ultima sessione di mercato estiva avrebbe potuto lasciare lacon tanto di benestare della stessa società., sfiorato l’addio di CR7 questa estate Infatti quanto si legge nel sondaggio di Calciomercato.it riportato anche da l’Equipe, scrive di una volontà dell’agente di Cristiano, Jorge Mendes, di lasciar partire l’attaccante ...

