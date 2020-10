Romulus | Matteo Rovere | La mia serie sulle origini di Roma racconta il potere

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Presentata alla Festa del cinema dila primadi: 10 episodi in protolatino disponibili su Sky dal 6 novembre

Aleajactaest31 : 'Romulus', così Matteo Rovere racconta la nascita di Roma: 'Uno show affascinante' - la Repubblica - repubblica : RT @RepSpettacoli: 'Romulus', così Matteo Rovere racconta la nascita di Roma: 'Uno show affascinante' [aggiornamento delle 18:33] https://t… - RepSpettacoli : 'Romulus', così Matteo Rovere racconta la nascita di Roma: 'Uno show affascinante' [aggiornamento delle 18:33] - MashableItalia : Dopo #IlPrimoRe @MatteoRovere torna a girare in protolatino: ecco la sua prima serie che in 10 episodi racconta le… - cinematografoIT : Presentati a #RomaFF15 i primi due episodi di #Romulus: “L’idea nasce prima de Il primo re: lì si raccontava la leg… -

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 23 OTT - Due puntate e sei subito 'agganciato' da ROMULUS, serie tv targata Sky (in onda ... selvatico e violento. Creata da Matteo Rovere, la serie in dieci ...Il Mito della nascita di Roma by Matteo Rovere ricomincia da capo ... più consona al formato seriale. Se da un lato infatti Romulus rischia di perdere la componente materica, fisica e gibsoniana che ...