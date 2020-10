Roma, via al coprifuoco: chiuse le piazze della movida. Strade semi-deserti e locali vuoti (Di sabato 24 ottobre 2020) È scattato il coprifuoco a Roma e nel Lazio : nessuno potrà uscire di casa, se non per motivi legati a esigenze lavorative o di urgente necessità, ovvero per motivi di salute. , Nicola Zingaretti, ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) È scattato ile nel Lazio : nessuno potrà uscire di casa, se non per motivi legati a esigenze lavorative o di urgente necessità, ovvero per motivi di salute. , Nicola Zingaretti, ...

Roma : Emergenza #Covid19, #ordinanza Sindaca: a partire da oggi, il venerdì e sabato fino al 13/11 disposta chiusura al p… - Adnkronos : #Covid, caso sospetto in #Tribunale #Roma: avvocato portato via in ambulanza - enpaonlus : Roma, i cinghiali abbattuti sulla strada per il Campidoglio. Prima dell'esecuzione, le risate del f…… - icemastromatteo : RT @AntifaDavide: Si ma in galera ci va? Mafia Capitale, confermata condanna a 6 anni per corruzione per l'ex sindaco Gianni Alemanno htt… - Noretta09 : RT @rullolulic: Roma, Via Ostiense arriva la polizia in assetto anti sommossa #Roma #WelcomeToFavelas -