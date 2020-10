Roma | ragazza si butta sui binari della metro alla stazione San Giovanni | treno le passa sopra | ma è illesa

(Di venerdì 23 ottobre 2020)suia SanIntorno alle 21 di ieri, giovedì 22 ottobre 2020, aunaucraina di 28 anni ha tentato il suicidiondosi suiSan, sulla linea A, appena ha visto arrivare il. Miracolosamente, il convoglio le ètola testa senza colpirla: la donna è uscita totalmente, nello shock generale di tutte le persone presenti in quel momento sulla banchina, che hanno ...

nonela_radio : Roma, ragazza tenta il suicidio alla Metro A San Giovanni: il treno le passa sopra, è indenne - EnzochiariMaggi : @lauraboldrini @matteosalvinimi ALLORA NON DICI NIENTE E CERTO RAGAZZA BIANCA. E SEI ANDATA AL FUNERALE TI RICORDI… - sindaco_roma : RT @fseviareggio: @PiazzapulitaLA7 @virginiaraggi @FedeAngeli Congrats Federica. Era ora che le amministrazioni si avvalassero di tecnic… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma, ragazza si butta sui binari della metro San Giovanni: il treno la investe, ma resta illesa - Agenzia_Dire : A Roma una ragazza di 28 anni tenta il suicidio nella metro ma resta illesa: il treno le è passato sopra. -

Ieri non era il suo giorno per morire. Anche se lei, 28 anni, Anna (nome di fantasia) aveva l'intenzione ferma di porre fine alla sua giovane esistenza: ma è accaduto qualcosa, forse ...Terzo positivo in casa Roma, dopo Diawara e Calafiori, ecco il difensore centrale della Nazionale Gianluca Mancini. Gianluca Mancini della Roma è positivo al coronavirus, lo ha ufficializzato lui stes ...