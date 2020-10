Roma, piazze della movida blindate dalle 21. E da oggi via al coprifuoco da mezzanotte alle 5 (Di venerdì 23 ottobre 2020) piazze blindate e d'ora in poi serviranno l'autocertificazione per spostarsi di notte e la prenotazione online per presentarsi ai drive per i tamponi: Roma alza l'allerta e questo sarà il primo ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020)e d'ora in poi serviranno l'autocertificazione per spostarsi di notte e la prenotazione online per presentarsi ai drive per i tamponi:alza l'rta e questo sarà il primo ...

MediasetTgcom24 : Roma, divieto di accesso nella piazze della 'movida' dalle 21 nel weekend - TgLa7 : #Covid: a Roma, piazze movida proibite dalle 21 nel week end. Multa fino a 1000 euro per chi viola il divieto - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Roma piazze della movida proibite dalle 21 nel weekend #Coronavirusitalia - Rog_2 : RT @ultimenotizie: Da questa sera non saranno più accessibili dalle 21 le piazze della #movida di #Roma: verranno perimetrate per permetter… - max70gub : RT @ultimenotizie: Da questa sera non saranno più accessibili dalle 21 le piazze della #movida di #Roma: verranno perimetrate per permetter… -