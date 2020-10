Roma | ordinanza Raggi | vietata la vendita di alcolici d’asporto dopo le 21

Leggi su inews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La sindacascende in campo per combattere la movida e il coronavirus. In Italia ogni giorno i casi da coronavirus continuano a crescere. Il 18 ottobre scorso il Premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo DPCM che prevede molti cambiamenti e ulteriori restrizioni per contenere la circolazione del virus. A, data la crescita … L'articololadid’asportole 21 proviene da Inews.it.