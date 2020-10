Roma, nessun nuovo positivo dopo il caso Mancini: altri tamponi a poche ore dal Milan (Di venerdì 23 ottobre 2020) Buone notizie in casa Roma, dopo la notizia della positività al Covid-19 di Gianluca Mancini. Tutti gli altri giocatori sottoposti al tampone sono infatti risultati negativi nell’ultima tornata di test eseguiti sul gruppo squadra giallorosso. Gli uomini di Fonseca potranno quindi rientrare nelle proprie abitazioni stasera, seguendo i protocolli Asl che consentono il tragitto casa-lavoro. Ad ogni modo nuovi tamponi saranno eseguiti a poche ore dal match contro il Milan, ma ad ogni modo al momento gli assenti nella Roma causa Covid rimangono i soli Mancini, Diawara e Calafiori. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Buone notizie in casala notizia della positività al Covid-19 di Gianluca. Tutti gligiocatori sottoposti al tampone sono infatti risultati negativi nell’ultima tornata di test eseguiti sul gruppo squadra giallorosso. Gli uomini di Fonseca potranno quindi rientrare nelle proprie abitazioni stasera, seguendo i protocolli Asl che consentono il tragitto casa-lavoro. Ad ogni modo nuovisaranno eseguiti aore dal match contro il, ma ad ogni modo al momento gli assenti nellacausa Covid rimangono i soli, Diawara e Calafiori.

