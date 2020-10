Roma, mega rissa in strada a causa dell’alcol: botte da orbi tra sei persone (Di venerdì 23 ottobre 2020) La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato a piede libero 6 persone – quatto cittadini romeni, in Italia senza fissa dimora, un cittadino bulgaro e uno senegalese – tutti già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rissa. I fatti I Carabinieri sono intervenuti in via Prenestina dove i sei, di età compresa tra i 24 e i 34 anni, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, si stavano aggredendo violentemente a seguito di una lite scaturita per futili motivi, causandosi a vicenda lievi ferite e contusioni. I Carabinieri li hanno separati e bloccati, evitando ben più gravi conseguenze. Sono tutti stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante hanno denunciato a piede libero 6– quatto cittadini romeni, in Italia senza fissa dimora, un cittadino bulgaro e uno senegalese – tutti già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di. I fatti I Carabinieri sono intervenuti in via Prenestina dove i sei, di età compresa tra i 24 e i 34 anni, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, si stavano aggredendo violentemente a seguito di una lite scaturita per futili motivi,ndosi a vicenda lievi ferite e contusioni. I Carabinieri li hanno separati e bloccati, evitando ben più gravi conseguenze. Sono tutti stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. ...

