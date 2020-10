Roma: l’ex Sindaco Alemanno condannato a 6 anni per corruzione (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’ex Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e’ stato condannato dai giudici della Corte d’appello a 6 anni in uno stralcio dell’inchiesta ‘Mondo di mezzo’. Confermata, dunque, la sentenza di primo grado. Durante la requisitoria, il procuratore generale Pietro Catalani aveva chiesto una pena di 3 anni e 6 mesi per l’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione in base all’articolo 318 del codice penale. Alemanno, subito dopo la sentenza, si e’ detto “sconcertato”, ha proclamato la sua innocenza “come ho fatto sin dal primo giorno” e ha annunciato il ricorso in Cassazione. (Fonte: DIRE) Roma: l’ex ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’exdi, Gi, e’ statodai giudici della Corte d’appello a 6in uno stralcio dell’inchiesta ‘Mondo di mezzo’. Confermata, dunque, la sentenza di primo grado. Durante la requisitoria, il procuratore generale Pietro Catalani aveva chiesto una pena di 3e 6 mesi per l’accusa diper l’esercizio della funzione in base all’articolo 318 del codice penale., subito dopo la sentenza, si e’ detto “sconcertato”, ha proclamato la sua innocenza “come ho fatto sin dal primo giorno” e ha annunciato il ricorso in Cassazione. (Fonte: DIRE): l’ex ...

ilpost : L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in appello a 6 anni di carcere per corruzione e finanziamen… - raffo1900 : RT @LaNotiziaTweet: Mondo di mezzo, confermata in Appello la condanna per l’ex sindaco di #Roma #Alemanno. 6 anni per corruzione e finanzia… - flinxkk8 : RT @ottogattotto: Il tempo è galantuomo. Confermata la condanna a sei anni per l'ex sindaco di Roma Gianni #Alemanno. #mondodimezzo #mafia… - pallina60 : RT @bruttocoso: La notizia della condanna di #Alemanno solo su @fanpage . Nelle altre testate giornalistiche che fanno?Dormono? Mafia Capit… - vincemes70 : RT @laramps: Mondo di Mezzo, per Alemanno confermata condanna a 6 anni per corruzione (Ps. l’Italia è l’unica democrazia liberale in cui c… -