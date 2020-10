Roma, la Polizia arriva e becca i ladri che si calano dalla grondaia: arrestato un 24enne, è caccia al complice (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Furto in atto”. Con questa segnalazione al NUE 112, gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone hanno raggiunto velocemente via Giovannipoli, luogo di consumazione del reato ed hanno fatto una perlustrazione dell’edificio alla ricerca dei ladri. Ed è nel corso del controllo del lato anteriore della palazzina che i poliziotti hanno notato due uomini calarsi dalla grondaia dell’edificio. Immediatamente hanno cercato di bloccarli ma i due per guadagnarsi la fuga, li hanno aggrediti con un grosso cacciavite. Nella successiva colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccare H.M., 24enne Romano, mentre il complice è invece riuscito a scappare. Perquisito il 24enne è stato trovato in possesso di 100 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Furto in atto”. Con questa segnalazione al NUE 112, gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone hanno raggiunto velocemente via Giovannipoli, luogo di consumazione del reato ed hanno fatto una perlustrazione dell’edificio alla ricerca dei. Ed è nel corso del controllo del lato anteriore della palazzina che i poliziotti hanno notato due uomini calarsidell’edificio. Immediatamente hanno cercato di bloccarli ma i due per guadagnarsi la fuga, li hanno aggrediti con un grossovite. Nella successiva colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccare H.M.,no, mentre ilè invece riuscito a scappare. Perquisito ilè stato trovato in possesso di 100 ...

virginiaraggi : Aumentano i controlli in città tramite il sistema 'street control', un ottimo alleato anche contro gli incivili del… - fattoquotidiano : A 230 all’ora in Lamborghini da Padova a Roma: la corsa della polizia per portare un rene da trapiantare al Policli… - virginiaraggi : Continua la nostra battaglia per riportare la legalità. Dopo le villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immo… - CorriereCitta : Roma, la Polizia arriva e becca i ladri che si calano dalla grondaia: arrestati due uomini - ufogufo : RT @virginiaraggi: Aumentano i controlli in città tramite il sistema 'street control', un ottimo alleato anche contro gli incivili della so… -