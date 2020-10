Roma | il difensore Mancini positivo al Coronavirus | “mi sono aggiudicato la quarantena” FOTO

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Un altro calciatore dellaè risultatoal: si tratta delGianluca, il calciatore sarà costretto a rinunciare al big match del campionato di Serie A contro il Milan. La conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato con un post pubblicato sul profilo Instagram. “Ciao a tutti,risultatoal Covid e di conseguenza mila quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza!” Visualizza questo post su Instagram Ciao a tutti,risultato ...

Un altro calciatore della Roma è risultato positivo al Coronavirus: si tratta del difensore Gianluca Mancini, il calciatore sarà costretto a rinunciare al big match del campionato di Serie A contro la ...Il difensore centrale andrà in isolamento: al momento è il terzo contagiato dopo Diawara e Calafiori. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A p ...