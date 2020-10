Roma, da piazza Trilussa a Campo de’ Fiori. Cosa prevede la nuova ordinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Chiudono le piazze Romane nel fine settimana. A prevederlo l’ordinanza per limitare la diffusione del Covid che la sindaca Raggi ha firmato nella serata di ieri. A chiudere al pubblico, si legge, Campo de’ Fiori, piazza Trilussa a Trastevere, piazza Madonna de’ Monti, via del Pigneto e via Pesaro nelle giornate di venerdì e sabato dalle 21 alle 24. La decisione rientra tra le misure anti-Covid indicate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in questi giorni in prefettura. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 novembre 2020, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione. Sarà consentito l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 ottobre 2020) Chiudono le piazzene nel fine settimana. Arlo l’per limitare la diffusione del Covid che la sindaca Raggi ha firmato nella serata di ieri. A chiudere al pubblico, si legge,de’a Trastevere,Madonna de’ Monti, via del Pigneto e via Pesaro nelle giornate di venerdì e sabato dalle 21 alle 24. La decisione rientra tra le misure anti-Covid indicate dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in questi giorni in prefettura. Il provvedimento sarà in vigore fino al 13 novembre 2020, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione. Sarà consentito l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle ...

