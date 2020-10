Roma | contrasto alla movida | dopo la chiusura delle Piazze stop anche agli alcolici dalle 21

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Continua la stretta sullanella Capitale.l’ordinanza che ha disposto ladi alcunedinel weekend, la sindaca Raggi ne firma un’altra. Questa volta arriva il divieto di vendita21 alle 7 del mattino del giorno successivo, nelle giornate di venerdì e sabato, di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo,vendita al detto, per asporto nonché attraverso i distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ordinanza che vale, come la precedente, fino al 13 novembre 2020. SCARICA QUI IL PDF DELL’ORDINANZA Da stasera il coprifuoco in tutta la Regione Lazio Da stanotte, ...