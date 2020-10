Roma, chiusura campi rom, a che punto siamo, il Comune: «Accelerata anche per Castel Romano» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Prosegue a pieno ritmo il percorso per il superamento graduale dei campi rom sul territorio di Roma, fino alla loro chiusura. In fase avanzata gli interventi integrati per Barbuta e Monachina. anche Castel Romano registra un’importante Accelerata. L’Amministrazione ha già garantito il superamento e la chiusura di camping River, di Schiavonetti e Foro Italico. «Per anni l’approccio ai campi rom ha patito un taglio ‘esclusivo’, nel senso che venivano adottate politiche e interventi validi solo ed esclusivamente per i campi rom e che impedivano ogni azione inclusiva e volta a integrare. Ciò ha determinato la creazione di autentici ghetti, vere e proprie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Prosegue a pieno ritmo il percorso per il superamento graduale deirom sul territorio di, fino alla loro. In fase avanzata gli interventi integrati per Barbuta e Monachina.no registra un’importante. L’Amministrazione ha già garantito il superamento e lading River, di Schiavonetti e Foro Italico. «Per anni l’approccio airom ha patito un taglio ‘esclusivo’, nel senso che venivano adottate politiche e interventi validi solo ed esclusivamente per irom e che impedivano ogni azione inclusiva e volta a integrare. Ciò ha determinato la creazione di autentici ghetti, vere e proprie ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma chiusura Da Campo dei Fiori a Trastevere: ecco le zone della movida di Roma chiuse dalla Raggi Il Sole 24 ORE A Roma stop alla vendita di alcolici nei minimarket, di notte, nel weekend

Oltre l’ordinanza sulla chiusura delle piazze della movida firmata ieri dalla sindaca Raggi il Campidoglio è al lavoro ad un’ordinanza anti-minimarket per evitare rischi di assembramenti nelle zone ...

Coronavirus, 14 alunni e 4 insegnanti contagiati: chiusa la scuola primaria di Rodi Garganico

La scuola Primaria e dell'Infanzia dell'istituto comprensivo Pietro Giannone di Rodi Garganico, nel foggiano, e' stata chiusa per la sanificazione dopo ... che controllano il momento del parto in Roma ...

