Ritorno al crimine | il ritorno della folle commedia che gioca coi generi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Conal, sequel del film di successo del 2019 di Massimiliano Bruno, torna laall'italiana capace dire coi: dal 29 ottobre al cinema. Non c'è dubbio che lasia il genere cinematografico italiano per eccellenza, quello più popolare e che non conosce periodi di stanchezza. Ed è altrettanto indubbio che per far ridere, specie nei momenti più cupi e difficili, è necessario sapersi innovare e rimanere al passo coi tempi. Negli ultimi anni, oltre allapiù tradizionale, si è affiancata un'altra tipologia, più fresca e più atipica. Unacapace di rimanere fedele a ciò che il pubblico si aspetta da film di questo ...