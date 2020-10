Risulta positiva al tampone ma il centro privato non contatta l’Ats | «Non dovevo fidarmi» Dai medici di famiglia | «Uno scaricabarile senza coscienza»

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono giorni convulsi. Il tentativo, spesso disperato, è quello di riconquistare un minimo di vantaggio in una difficile e assurda gara tra giganti. Da una parte l’intero Paese, dall’altra una curva epidemica dal passo troppo veloce. Da giorni si è messa a correre in salita, lasciando indietro un sistema sanitario che proprio non ce la fa. «Il monitoraggio è in tilt>: quando il capo dell’Ats di una delle regioni attualmente più a rischio contagi da Covid-19 come la Lombardia arriva a pronunciare questa frase, la responsabilità di ogni singola componente di quello stesso sistema è inevitabilmente chiamata in causa. È per questa stessa ragione che quello che è capitato ad M., 24 anni, di Legnano, comune dell’Alto Milanese, è la dimostrazione di quanto confusione normativa e mancato buon senso ...