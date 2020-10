Riforma dello Sport, c’è la bocciatura. Le motivazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Riforma dello Sport potrebbe non essere approvata: respinto il primo documento presentato dal ministro Spadafora Il Dipartimento Affari Legislativi e Giuridici della Presidenza del Consiglio ha bocciato la Riforma dello Sport presentata dal ministro Vincenzo Spadafora. «Eccesso di delega», «numerose criticità redazionali» e «poca chiarezza dei contenuti e del linguaggio normativo», queste le motivazioni rese note dall’edizione odierna de Il Messaggero. Il Ministero fa sapere che alcuni dettagli sono già stati limati nelle bozze successive, ma la strada per l’approvazione sembra in salita. Le dichiarazioni di Spadafora: «Forse qualcuno vuole sollevare un polverone. Quelli del Dagl sono rilievi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lapotrebbe non essere approvata: respinto il primo documento presentato dal ministro Spadafora Il Dipartimento Affari Legislativi e Giuridici della Presidenza del Consiglio ha bocciato lapresentata dal ministro Vincenzo Spadafora. «Eccesso di delega», «numerose criticità redazionali» e «poca chiarezza dei contenuti e del linguaggio normativo», queste lerese note dall’edizione odierna de Il Messaggero. Il Ministero fa sapere che alcuni dettagli sono già stati limati nelle bozze successive, ma la strada per l’approvazione sembra in salita. Le dichiarazioni di Spadafora: «Forse qualcuno vuole sollevare un polverone. Quelli del Dagl sono rilievi ...

repubblica : Palazzo Chigi smonta la riforma dello sport di Spadafora - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Spagna, dal Governo una norma “salva Florentino”: Il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) corre… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: 'Palazzo Chigi blocca #Spadafora 'La riforma dello Sport così non va' - SportInsider : Volano schiaffi. Per gli amanti del genere, ecco le 4 righe più umilianti del documento con cui Palazzo Chigi smont… - StefaniaNonno : RT @domanigiornale: Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri boccia la riforma de… -