Rider, il ministero del Lavoro sul contratto di comodo: “Abbiamo fatto quello che potevamo”. Pd: “Dalle piattaforme azioni ripugnanti” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il contratto arriva via mail come una “proposta”, scrive Just Eat ai Rider. Deliveroo aggiunge un messaggio più esplicito: “Se non firmi, dal 3 novembre non potrai più consegnare con noi“. Lo stesso ha già fatto Uber Eats. Ora manca solo Glovo. I colossi del food delivery tirano dritto per la loro strada e impongono ai fattorini il contratto sottoscritto con la sola Ugl, sigla sindacale vicina alla destra e considerata di comodo dai confederali e dalle sigle autorganizzate. contratto che prevede un compenso minimo di 10 euro per ora lavorata ma solo se in quell’ora si fanno consegne: i tempi morti non vengono pagati. “azioni ripugnanti, siamo davanti a un sopruso su grande scala, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilarriva via mail come una “proposta”, scrive Just Eat ai. Deliveroo aggiunge un messaggio più esplicito: “Se non firmi, dal 3 novembre non potrai più consegnare con noi“. Lo stesso ha giàUber Eats. Ora manca solo Glovo. I colossi del food delivery tirano dritto per la loro strada e impongono airini ilsottoscritto con la sola Ugl, sigla sindacale vicina alla destra e considerata didai confederali e dalle sigle autorganizzate.che prevede un compenso minimo di 10 euro per ora lavorata ma solo se in quell’ora si fanno consegne: i tempi morti non vengono pagati. “ripugnanti, siamo davanti a un sopruso su grande scala, ...

fattoquotidiano : Rider, il ministero del Lavoro sul contratto di comodo: “Abbiamo fatto quello che potevamo”. Pd: “Dalle piattaforme… - sinetworkers : RT @Luke_like: Il 3/11 scatta il nuovo contratto Assodelivery-Ugl per i fattorini del food. Aut aut ai rider: o firmi o salta la collaboraz… - giuliog : RT @wireditalia: Scatta l'accordo tra le app di Assodelivery e l'Ugl. I fattorini che non accettano le condizioni saranno esclusi. Gli altr… - valeriodeste : RT @Luke_like: Il 3/11 scatta il nuovo contratto Assodelivery-Ugl per i fattorini del food. Aut aut ai rider: o firmi o salta la collaboraz… - _aloisi : RT @Luke_like: Il 3/11 scatta il nuovo contratto Assodelivery-Ugl per i fattorini del food. Aut aut ai rider: o firmi o salta la collaboraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Rider ministero Rider, il ministero del Lavoro sul contratto di comodo: “Abbiamo fatto quello che potevamo” Il Fatto Quotidiano Da novembre il nuovo contratto per i rider del food delivery: chi non firma è fuori

Diventa realtà l'accordo tra le app di Assodelivery e l'Ugl. I fattorini che non accettano le condizioni saranno esclusi. Gli altri sindacati protestano, mentre il ministero tace ...

"O firmi o sei licenziato" La battaglia dei rider

di Luca Gasperoni. FIRENZE. Braccio di ferro tra i ciclofattorini fiorentini e le piattaforme di consegna del cibo, Just Eat e Deliveroo: da novembre chi non firmerà il contestat ...

Diventa realtà l'accordo tra le app di Assodelivery e l'Ugl. I fattorini che non accettano le condizioni saranno esclusi. Gli altri sindacati protestano, mentre il ministero tace ...di Luca Gasperoni. FIRENZE. Braccio di ferro tra i ciclofattorini fiorentini e le piattaforme di consegna del cibo, Just Eat e Deliveroo: da novembre chi non firmerà il contestat ...