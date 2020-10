“Ricoverata in ospedale”. Mara Maionchi positiva al coronavirus: le sue condizioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il coronavirus colpisce ancora il mondo dei vip. Mara Maionchi è infatti risultata positiva al tampone ed è stata ricoverata in ospedale. Si trova in un nosocomio della città di Milano, ma fortunatamente le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Le ultime notizie circolate riferiscono infatti di un quadro clinico che non presenterebbe particolari preoccupazioni. Intanto, si sarebbe formato un mini focolaio all’interno del programma televisivo ‘Italia’s got Talent’. Oltre alla famosissima discografica e giudice di diversi talent televisivi, si è contagiata anche Federica Pellegrini e non solo. Si segnalerebbero infatti casi positivi anche tra tecnici e uomini della produzione del noto programma, che avrebbero dunque contratto il Covid-19. Il mini ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilcolpisce ancora il mondo dei vip.è infatti risultataal tampone ed è stata ricoverata in ospedale. Si trova in un nosocomio della città di Milano, ma fortunatamente le suedi salute non sarebbero gravi. Le ultime notizie circolate riferiscono infatti di un quadro clinico che non presenterebbe particolari preoccupazioni. Intanto, si sarebbe formato un mini focolaio all’interno del programma televisivo ‘Italia’s got Talent’. Oltre alla famosissima discografica e giudice di diversi talent televisivi, si è contagiata anche Federica Pellegrini e non solo. Si segnalerebbero infatti casi positivi anche tra tecnici e uomini della produzione del noto programma, che avrebbero dunque contratto il Covid-19. Il mini ...

