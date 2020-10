Ricciardi | ' I governi europei esitano su misure restrittive ma se non le prendono causano il doppio del danno'

(Di venerdì 23 ottobre 2020) I governanti in Italia e in altre parti d'Europaa prenderepiù severe per contrastare il coronavirus, ma è una strategia controproducente. Lo sostiene Walter, ...

I governanti in Italia e in altre parti d’Europa esitano a prendere misure restrittive più severe per contrastare il coronavirus, ma è una strategia controproducente. Lo sostiene Walter Ricciardi, ...Quello che è mancato è stato proprio il contributo dei parlamentari di maggioranza, in particolare di quelli pentastellati, che pur avendo un “governo amico”, si sono limitati a qualche sporadico ...