Riapre l’ospedale Covid in Fiera. Fontana: “Situazione è drammatica. Con Salvini nessuna lite sul coprifuoco” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore della Lombardia Attilio Fontana lancia l’ennesimo appello al rispetto delle regole anti coronavirus mentre Riapre l’ospedale in Fiera a Milano. Oggi pomeriggio arriveranno nella struttura allestita durante le prima fase dell’epidemia i primi sei pazienti Covid di questa seconda ondata, ha dichiarato Guido Bertolaso a Mattino 5. Si tratta di pazienti trasferiti dal reparto di rianimazione di un altro ospedale. In una settimana l’ospedale in Fiera, struttura troppo presto considerata superflua da alcuni, dovrebbe accogliere circa 30 malati. L’appello di Fontana ai lombardi Fontana a Buongiorno su Sky Tg24 ha chiesto “ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della ... Leggi su blogo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore della Lombardia Attiliolancia l’ennesimo appello al rispetto delle regole anti coronavirus mentrel’ospedale ina Milano. Oggi pomeriggio arriveranno nella struttura allestita durante le prima fase dell’epidemia i primi sei pazientidi questa seconda ondata, ha dichiarato Guido Bertolaso a Mattino 5. Si tratta di pazienti trasferiti dal reparto di rianimazione di un altro ospedale. In una settimana l’ospedale in, struttura troppo presto considerata superflua da alcuni, dovrebbe accogliere circa 30 malati. L’appello diai lombardia Buongiorno su Sky Tg24 ha chiesto “ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Milano riapre l'ospedale negli spazi dell'ex #Fiera. Bertolaso: 'Oggi i primi sei pazienti'. Fontana: 'Cop… - msgelmini : L’ospedale in Fiera a #Milano riapre i battenti per l’emergenza: la sua realizzazione fu un capolavoro di efficienz… - Agenzia_Ansa : #Covid, l'appello di Fontana: situazione drammatica, rispettate le regole. Riapre l'ospedale nell'ex Fiera di… - Notiziedi_it : Milano, terapie intensive piene riapre l'ospedale Covid in Fiera, Bertolaso: oggi i primi 6 pazienti - Elisabe94838092 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, a Milano riaprono i cancelli dell'ospedale in Fiera: arrivano medici e infermieri: Aumentano i contagi e ria… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre l’ospedale De Luca annuncia: “Da venerdì coprifuoco alle 23. Da lunedì 26 ottobre sì alla riapertura delle scuole elementari” Orizzonte Scuola