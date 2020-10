Riaccendiamo i Fuochi: anche Francesco Panella avrà le sue cucine da incubo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesco Panella cucine da incubo è ormai un cult, e il Nove ha deciso di offrirlo al suo pubblico in salsa diversa: da lunedì 26 ottobre alle 21.25 andrà in onda il nuovo programma con Francesco Panella Riaccendiamo i Fuochi, che, sebbene con modi e motivazioni diverse, si occuperà a sua volta di salvare e rilanciare alcuni ristoranti in difficoltà. Il programma, la cui prima edizione è composta da cinque puntate di sessanta minuti circa ciascuna, è prodotto da EndemolShine Italy per Discovery Italia e ufficialmente andrà in soccorso di quei locali che, a causa dell’emergenza sanitaria, rischiano la chiusura. In realtà, si tratta di attività che erano in affanno già ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 ottobre 2020)daè ormai un cult, e il Nove ha deciso di offrirlo al suo pubblico in salsa diversa: da lunedì 26 ottobre alle 21.25 andrà in onda il nuovo programma con, che, sebbene con modi e motivazioni diverse, si occuperà a sua volta di salvare e rilanciare alcuni ristoranti in difficoltà. Il programma, la cui prima edizione è composta da cinque puntate di sessanta minuti circa ciascuna, è prodotto da EndemolShine Italy per Discovery Italia e ufficialmente andrà in soccorso di quei locali che, a causa dell’emergenza sanitaria, rischiano la chiusura. In realtà, si tratta di attività che erano in affanno già ...

provinicasting : Casting “Riaccendiamo i fuochi” per i ristoratori in difficoltà, in onda sul Nove - Komadocchi : Ogni volta che vedo la pubblicità di riaccendiamo i fuochi con le 3 T, penso a questa vignetta. - TV_Italiana : Quindi stanno per tornare sul Canale @NOVE le #CucineDaIncubo? Sì, più o meno. ?? #RiaccendiamoiFuochi -

Ultime Notizie dalla rete : Riaccendiamo Fuochi Francesco Panella aiuta i ristoranti in crisi con “Riaccendiamo i fuochi” Tv Sorrisi e Canzoni Riaccendiamo i Fuochi: anche Francesco Panella avrà le sue cucine da incubo

Cucine da Incubo è ormai un cult, e il Nove ha deciso di offrirlo al suo pubblico in salsa diversa: da lunedì 26 ottobre alle 21.25 andrà in onda il nuovo programma con Francesco Panella Riaccendiamo ...

Francesco Panella aiuta i ristoranti in crisi con “Riaccendiamo i fuochi”

Il noto ristoratore da lunedì 26 ottobre sarà sul canale Nove e visiterà cinque ristoranti per dare loro consigli su come superare la crisi e rilanciare la propria attività ...

Cucine da Incubo è ormai un cult, e il Nove ha deciso di offrirlo al suo pubblico in salsa diversa: da lunedì 26 ottobre alle 21.25 andrà in onda il nuovo programma con Francesco Panella Riaccendiamo ...Il noto ristoratore da lunedì 26 ottobre sarà sul canale Nove e visiterà cinque ristoranti per dare loro consigli su come superare la crisi e rilanciare la propria attività ...