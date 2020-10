Reumatologia | nasce il Libro Bianco della farmacoterapia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ANMAR Onlus lancia ilin: raccoglie testimonianze e lamentele sulla difficoltà a curarsi L’ANMAR Onlus (Associazione Nazionale Malati Reumatici), in collaborazione con i medici specialisti dell’Osservatorio CAPIRE, ha deciso di lanciare il progetto delin. Un volume in costante aggiornamento dove raccogliere testimonianze e lamentele registrate… L'articolo Corriere Nazionale.

L’ANMAR Onlus (Associazione Nazionale Malati Reumatici), in collaborazione con i medici specialisti dell’Osservatorio CAPIRE, ha deciso di lanciare il progetto del Libro Bianco della Farmacoterapia in ...Un progetto per raccogliere testimonianze di disservizi, assenza di farmaci e di dialogo con le istituzioni e tra medici ...